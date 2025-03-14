Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Strolchis großer Auftritt

ORF1Staffel 2025Folge 805vom 14.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Strolchis großer Auftritt

Folge 805: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Strolchis großer Auftritt

23 Min.Folge vom 14.03.2025

Kasperl und Strolchi werden von ihrem Freund, dem Zauberlehrling Simsalabim, genannt Simsi, gebeten im Zirkus auszuhelfen. Kasperl soll den kranken Zirkusdirektor vertreten, und Strolchi soll mit Clown August auftreten, da dessen Zirkushund ebenfalls erkrankt ist. Natürlich erklären sich Kasperl und Strolchi sofort bereit einzuspringen und machen sich auf den Weg in den Zirkus. Doch noch bevor die Vorstellung beginnen kann, wird Strolchi von zwei Räubern entführt, und Kasperl muss zuerst noch seinen besten Freund retten. Bildquelle: ORF

