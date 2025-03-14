Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Strolchis großer AuftrittJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 805: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Strolchis großer Auftritt
23 Min.Folge vom 14.03.2025
Kasperl und Strolchi werden von ihrem Freund, dem Zauberlehrling Simsalabim, genannt Simsi, gebeten im Zirkus auszuhelfen. Kasperl soll den kranken Zirkusdirektor vertreten, und Strolchi soll mit Clown August auftreten, da dessen Zirkushund ebenfalls erkrankt ist. Natürlich erklären sich Kasperl und Strolchi sofort bereit einzuspringen und machen sich auf den Weg in den Zirkus. Doch noch bevor die Vorstellung beginnen kann, wird Strolchi von zwei Räubern entführt, und Kasperl muss zuerst noch seinen besten Freund retten. Bildquelle: ORF
