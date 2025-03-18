Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das MärchenfestJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 809: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Märchenfest
24 Min.Folge vom 18.03.2025
In der Kasperlvilla findet ein großes Märchenfest statt. Alle Märchenlandbewohner sind eingeladen. Oder doch nicht alle? Die böse Knusperhexe hat keine Einladung bekommen und ist deshalb sehr erbost. Um das Fest zu stören, schummelt sie verzauberte Blumen auf das Fest. Als die Großmutti die Blumen entdeckt und daran riecht, nimmt das Schicksal seinen Lauf, und für Kasperl und Sepperl beginnt ein neues Abenteuer. Bildquelle: ORF
