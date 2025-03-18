Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Märchenfest

ORF1Staffel 2025Folge 809vom 18.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Märchenfest

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das MärchenfestJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 809: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Märchenfest

24 Min.Folge vom 18.03.2025

In der Kasperlvilla findet ein großes Märchenfest statt. Alle Märchenlandbewohner sind eingeladen. Oder doch nicht alle? Die böse Knusperhexe hat keine Einladung bekommen und ist deshalb sehr erbost. Um das Fest zu stören, schummelt sie verzauberte Blumen auf das Fest. Als die Großmutti die Blumen entdeckt und daran riecht, nimmt das Schicksal seinen Lauf, und für Kasperl und Sepperl beginnt ein neues Abenteuer. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen