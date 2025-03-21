Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Vorsicht! Robotermaske!Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 811: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Vorsicht! Robotermaske!
23 Min.Folge vom 21.03.2025
Diesmal muss Kasperl seinen Freund Buffi aus den Fängen des Zauberers Tintifax befreien, denn mit Hilfe eines uralten Zaubertricks, dem "Robotermaskentrick", hat der böse Zauberer Buffi in sein Schloss gezaubert und hofft auch noch auf gleiche Weise den Kasperl zu fangen. Dieser hat aber Hilfe von Baffi, dem Bruder von Buffi, und mutig wagen sich die beiden in das finstere Schloss.... Bildquelle: ORF
