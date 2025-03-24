Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene KnackwurschtordenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 813: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene Knackwurschtorden
23 Min.Folge vom 24.03.2025
Die ganze Kasperlfamilie ist in Aufregung. Der König hat beschlossen, dem Kasperl den großen goldenen Knackwurschtorden zu verleihen. Zu diesem ehrenvollen Anlass soll ein Fest in der Kasperlvilla gefeiert werden. Doch bevor dieses beginnen kann, wird Kasperl von einer bösen, gefährlichen Hexe entführt. So sind einmal Kasperls beste Freunde, Sepperl und die lieben Hexenschwestern Urma und Irma, an der Reihe dem Kasperl zu helfen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0