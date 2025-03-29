Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der Hexenschule

ORF1Staffel 2025Folge 816vom 29.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der Hexenschule

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der HexenschuleJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 816: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der Hexenschule

23 Min.Folge vom 29.03.2025

Hopsi geht bei der Hexe Wackelkopf in die Hexenlehre. Aber er muss feststellen, dass Hexen gar nicht so einfach ist. Bereits das Hexenlachen ist schwerer, als Hopsi gedacht hätte. Außerdem lässt er den Räuber Schlauklau ungewollt tanzen und den Kasperl verwandelt er sogar in eine Gießkanne! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen