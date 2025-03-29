Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der HexenschuleJetzt kostenlos streamen
Folge 816: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hopsi in der Hexenschule
23 Min.Folge vom 29.03.2025
Hopsi geht bei der Hexe Wackelkopf in die Hexenlehre. Aber er muss feststellen, dass Hexen gar nicht so einfach ist. Bereits das Hexenlachen ist schwerer, als Hopsi gedacht hätte. Außerdem lässt er den Räuber Schlauklau ungewollt tanzen und den Kasperl verwandelt er sogar in eine Gießkanne! Bildquelle: ORF
