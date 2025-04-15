Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Trixi wird verzaubert

ORF1Staffel 2025Folge 828vom 15.04.2025
25 Min.Folge vom 15.04.2025

Im Zoo sind alle sehr beschäftigt und so bemerkt keiner, dass der böse Zauberer Sauerbein das Tierfutter für Eddi und Fritz verzaubert. Als der Eisbär und der Pinguin schließlich davon essen, sind sie plötzlich übersät mit blauen Punkten. Trixi erfährt von den Kindern, was passiert ist und macht sich wütend auf zu Sauerbein, um ihn dazu zu bringen, seinen Zauber rückgängig zu machen. Kasperl jedoch wittert die Gefahr, in die Trixi sich begibt und eilt ihr gemeinsam mit Leopold hinterher. Bildquelle: ORF

