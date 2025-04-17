Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co: So ein Bär hat's schwer

ORF1Staffel 2025Folge 830vom 17.04.2025
23 Min.Folge vom 17.04.2025

Bernie, der Bär, hat schlimme Zahnschmerzen. Da er aus diesem Grund laut brüllt ist ganz Pimperlhausen in Angst und Schrecken. So ziehen die Jäger in den Wald um Bernie zu jagen, damit wieder Ruhe in der Stadt einkehren kann. Kasperl und Sepperl, Bernies Freunde, sausen los um Bernie zu beschützen... Bildquelle: ORF

