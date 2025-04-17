Servus Kasperl - Kasperl & Co: So ein Bär hat's schwer - 17.04.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 830: Servus Kasperl - Kasperl & Co: So ein Bär hat's schwer - 17.04.2025
23 Min.Folge vom 17.04.2025
Bernie, der Bär, hat schlimme Zahnschmerzen. Da er aus diesem Grund laut brüllt ist ganz Pimperlhausen in Angst und Schrecken. So ziehen die Jäger in den Wald um Bernie zu jagen, damit wieder Ruhe in der Stadt einkehren kann. Kasperl und Sepperl, Bernies Freunde, sausen los um Bernie zu beschützen... Bildquelle: ORF
