Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Warum bloß, ist der Osterhas' so groß?

ORF1Staffel 2025Folge 832vom 19.04.2025
Folge vom 19.04.2025

Der Osterhase frisst eine Karotte, die er vor dem Kasperlhaus in einem Gemüsekorb gefunden hat. Leider war das eine von Simsis Zauberkarotten, und so wird der Osterhase zum Riesenosterhasen, vor dem alle davonlaufen. Um ihm zu helfen, müssen Kasperl, Strolchi und Simsi in den Wald zum Zauberbrunnen, denn nur dieses Brunnenwasser kann den Osterhasen zurück verwandeln. Bildquelle: ORF

ORF1
