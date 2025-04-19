Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Warum bloß, ist der Osterhas' so groß?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 832: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Warum bloß, ist der Osterhas' so groß?
24 Min.Folge vom 19.04.2025
Der Osterhase frisst eine Karotte, die er vor dem Kasperlhaus in einem Gemüsekorb gefunden hat. Leider war das eine von Simsis Zauberkarotten, und so wird der Osterhase zum Riesenosterhasen, vor dem alle davonlaufen. Um ihm zu helfen, müssen Kasperl, Strolchi und Simsi in den Wald zum Zauberbrunnen, denn nur dieses Brunnenwasser kann den Osterhasen zurück verwandeln. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0