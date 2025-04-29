Servus Kasperl - Kasperl & Co: Die 13. FeeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 840: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Die 13. Fee
Große Aufregung bei Professor Spekulatius! Sein Märchenbuch wurde gestohlen! Und zwar nicht irgendein Märchenbuch, sondern das Märchenbuch, in dem alle Märchen zum ersten Mal aufgeschrieben wurden und das deswegen die Macht über das Märchenreich hat. Durch einen Geheimgang im Hause des Professors gelangen Kasperl und Sepperl ins Märchenreich, wo bereits einiges durcheinander gewirbelt wurde. Kein Märchen funktioniert mehr richtig - der Beweis für Kasperl und Sepperl, dass sie auf der richtigen Spur sind. Der Dieb hat es offenbar darauf abgesehen, alle Märchen zu verwirren. Bald schon stoßen die beiden auf eine fiese Fee, die tatsächlich das Märchenbuch geklaut hat. Sie will damit die Herrschaft über das Märchenreich erringen. Mit einer List gelingt es Kasperl und Sepperl jedoch, der Fee das Buch abzuluchsen und es zurück zu Professor Spekulatius zu bringen. Bildquelle: ORF
