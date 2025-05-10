Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der plappernde MillionenkofferJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 845: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der plappernde Millionenkoffer
24 Min.Folge vom 10.05.2025
Kasperl und Hopsi haben dem Zauberer Miraculus geholfen, sein Zauberschloss zu putzen. Als Belohnung dürfen sie einen ganzen Tag lang mit dem Zauberstab des Zauberers zaubern. Und das ist gut so, denn Tante Lotte braucht dringend Hilfe. Sie hat im Lotto eine Million Eurolinos gewonnen, doch ein Krokodil hat ihr den Geldkoffer gestohlen. Es stellt sich heraus, dass das Krokodil das Haustier des Räubers Schlauklau ist. Kasperl und Hopsi beschließen Tante Lottes Gewinn sofort zurückzuholen und da ist es eine große Hilfe zaubern zu können. Bildquelle: ORF
