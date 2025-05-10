Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der plappernde Millionenkoffer

ORF1Staffel 2025Folge 845vom 10.05.2025
24 Min.Folge vom 10.05.2025

Kasperl und Hopsi haben dem Zauberer Miraculus geholfen, sein Zauberschloss zu putzen. Als Belohnung dürfen sie einen ganzen Tag lang mit dem Zauberstab des Zauberers zaubern. Und das ist gut so, denn Tante Lotte braucht dringend Hilfe. Sie hat im Lotto eine Million Eurolinos gewonnen, doch ein Krokodil hat ihr den Geldkoffer gestohlen. Es stellt sich heraus, dass das Krokodil das Haustier des Räubers Schlauklau ist. Kasperl und Hopsi beschließen Tante Lottes Gewinn sofort zurückzuholen und da ist es eine große Hilfe zaubern zu können. Bildquelle: ORF

