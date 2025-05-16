Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Das Geheimnis der SchlüsselblumeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 849: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Das Geheimnis der Schlüsselblume
Der Räuber Schlauklau liest im Märchen "Der gestiefelte Kater" nach wie man am besten Rebhühner jagt. Er hat nämlich vor Hopsi einzufangen. Dieser erfährt allerdings von den Kindern was der Räuber vor hat, und so können Kasperl und er den Spieß umdrehen und Schlauklau in seinem eigenen Sack fangen. Diese Schande lässt der Räuber aber nicht auf sich sitzen und so fängt er Herminchen, Hopsis Freundin, und bringt sie zu seiner Räuberhöhle. Dort steht eine Schlüsselblume, in der eine Blumenelfe wohnt. Sie erzählt den Kindern wie traurig sie über ihren Standplatz ist, denn sie muss immer zusehen, was der Räuber so alles anstellt. Als Kasperl und Hopsi kommen, um Herminchen, die in einen Käfig eingesperrt ist, zu befreien, scheitern sie am Schloss des Käfigs. Aber die Blumenelfe weiß zu helfen... Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick