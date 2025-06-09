Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Klippi und der InselzauberJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 855: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Klippi und der Inselzauber
23 Min.Folge vom 09.06.2025
Kasperl und Hopsi machen Urlaub auf der Umba-Wumba-Blubber-Blabber-Schlurps-Insel. Als Hopsi den Inselwicht Klippi trifft, der nur Unfug im Kopf hat, nimmt das Unglück seinen Lauf. Klippi möchte Hopsi nämlich beweisen, dass er auch zaubern kann. Doch dieses Experiment hat für Hopsi unerwartete Folgen. Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
