ORF1Staffel 2025Folge 855vom 09.06.2025
23 Min.Folge vom 09.06.2025

Kasperl und Hopsi machen Urlaub auf der Umba-Wumba-Blubber-Blabber-Schlurps-Insel. Als Hopsi den Inselwicht Klippi trifft, der nur Unfug im Kopf hat, nimmt das Unglück seinen Lauf. Klippi möchte Hopsi nämlich beweisen, dass er auch zaubern kann. Doch dieses Experiment hat für Hopsi unerwartete Folgen. Bildquelle: ORF

