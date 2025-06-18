Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der GeheimgangJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 858: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der Geheimgang
23 Min.Folge vom 18.06.2025
Kasperl, Strolchi und ihr Freund, das Krokodil Hamihami, sind vom König der Sonneninsel zu einem großen Sommerfest eingeladen. Als sie dort mit ihrem Segelboot eintreffen, stellen sie fest, dass sie sich im Termin geirrt haben. Sie sind einen Tag zu früh. Aber das ist gut so, denn Räuber haben sich ins Schloss geschlichen, um den Schatz des Königs zu stehlen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0