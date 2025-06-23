Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Seltsam ist die Rosl heutJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 859: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Seltsam ist die Rosl heut
23 Min.Folge vom 23.06.2025
Die Hexe Okultatia hat es auf einen magischen Stein, der große Macht besitzt, abgesehen. Dieser wird vorübergehend im Rathaus aufbewahrt. Um unbemerkt an den Stein heranzukommen, verwandelt sie sich in die Putzfrau Rosl. Bildquelle: ORF
