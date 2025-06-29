Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose einJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 860: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose ein
23 Min.Folge vom 29.06.2025
Kasperl und Pezi fahren an den Märchensee um dort zu zelten. Als die beiden in den See schwimmen und tauchen gehen, findet Kasperl am Grund einen Stöpsel, genau so einen, mit dem man Badewannen zustöpselt. Kasperl holt ihn an die Wasseroberfläche um ihn Pezi zu zeigen. Und dann passiert Seltsames! Der See beginnt auszulaufen! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0