Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose ein

ORF1Staffel 2025Folge 860vom 29.06.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose ein

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose einJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 860: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pack die Badehose ein

23 Min.Folge vom 29.06.2025

Kasperl und Pezi fahren an den Märchensee um dort zu zelten. Als die beiden in den See schwimmen und tauchen gehen, findet Kasperl am Grund einen Stöpsel, genau so einen, mit dem man Badewannen zustöpselt. Kasperl holt ihn an die Wasseroberfläche um ihn Pezi zu zeigen. Und dann passiert Seltsames! Der See beginnt auszulaufen! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen