Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die LügenlimonadeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 861: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die Lügenlimonade
27 Min.Folge vom 02.07.2025
Hexe Hu hat sich als Limonadenverkäuferin verkleidet und verteilt im Zoo Lügenlimonade: So passiert es, dass Trixi und auch Leopold von dem Zaubersaft trinken. Jetzt können die beiden nur noch Lügen erzählen, und das führt natürlich zu einem ordentlichen Durcheinander… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0