Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Dagobert in großer Gefahr

ORF1Staffel 2025Folge 864vom 05.07.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Dagobert in großer Gefahr

Folge 864: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Dagobert in großer Gefahr

22 Min.Folge vom 05.07.2025

Als Kasperl und Pezi mit Futter zu Dagoberts Höhle kommen, erwartet sie eine böse Überraschung. Sie erfahren von Lalobe, dass er einfach verschwunden ist. Von der Kräuterliesl hören sie, dass sie gesehen hat, wie Dagobert mit Zauberer Kussuf gesprochen hat und dann mit ihm mitgegangen ist. Kasperl und Pezi beschließen sofort, der Sache auf den Grund zu gehen und machen sich auf den Weg zum Schloss des Zauberers. Bildquelle: ORF

