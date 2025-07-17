Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: SalzklauJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 865: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Salzklau
Kasperl und Pezi helfen wieder einmal im Rathaus. Da erscheinen seltsam gekleidete Herren. Sie kommen aus dem Orient und haben eine eiserne Truhe mitgebracht. Sie wollen den Bürgermeister begrüßen und lassen die Truhe stehen. Pezi kommt und ist neugierig wie eh und je. Natürlich muss er die Truhe öffnen. Heraus steigt eine seltsame grüne Gestalt, die sich sofort auf Pezi stürzt, der daraufhin zu weinen beginnt. Die Gestalt scheint das zu freuen. Pezi reißt sich los und läuft davon, die Gestalt folgt ihm. Kasperl kommt und sucht Pezi. Während er mit den Kindern spricht, wird auch er von der Gestalt überfallen und beginnt auch zu weinen. Rosl kommt weinend daher, weil sie sich in den Finger geschnitten hat. Die Gestalt lässt Kasperl los und verfolgt sofort Rosl. Kasperl ist aufs höchste verwundert und beunruhigt. Was ist da los? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick