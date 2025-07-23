Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das WunderkrautJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 866: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Wunderkraut
23 Min.Folge vom 23.07.2025
Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Die gute Hexe Kräutabutta kommt ins Rathaus um Anzeige zu erstatten. Die böse Hexe Serafine hat aus ihrem Garten das seltene Versteinerungskraut gestohlen. Nichts hat sie übergelassen, nicht einmal die Wurzeln. Kasperl und Pezi ahnen nichts Gutes. Als dann auch noch eine ganz verzweifelte Lalobe ins Rathaus stürzt, ist alles klar. Der Drache Dagobert ist in Gefahr.
