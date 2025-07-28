Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Co: Wenn wir eine Omi hätten

ORF1Staffel 2025Folge 869vom 28.07.2025
Folge 869: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Wenn wir eine Omi hätten

24 Min.Folge vom 28.07.2025

Die Hexen Irma und Urma wünschen sich sehnlichst eine Großmutti, und zwar genau so eine, wie die vom Kasperl. Kurzerhand wird beschlossen diese einfach mitzunehmen. Dabei soll die Spindel aus dem Märchen Dornröschen helfen, denn mit einer schlafenden Omi ist der Plan leichter durchführbar. Weiter haben die Hexen allerdings nicht gedacht. Und so hat Kasperl, der sich seine Omi natürlich nicht so einfach wegnehmen lässt, eine Menge zu tun um alles wieder in Ordnung zu bringen. Bildquelle: ORF

ORF1
