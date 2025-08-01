Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die AffentrompeteJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 870: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die Affentrompete
23 Min.Folge vom 01.08.2025
Affenbaby Bobby soll eine Trompete geschenkt bekommen, doch bevor es dazu kommt, stehlen die beiden Räuber das Musikinstrument. Jetzt bleibt Kasperl nur eines übrig, um den traurigen Bobby wieder glücklich zu machen: er muss die Trompete zurückholen! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0