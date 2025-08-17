Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Tante Agathes Wäschekiste - 17.08.2025

ORF1Staffel 2025Folge 873vom 17.08.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Tante Agathes Wäschekiste - 17.08.2025

22 Min.Folge vom 17.08.2025

Franz, der Lastwagenfahrer, kommt zu Kasperl und Simsi. Er soll Tante Agathe, die auf Schloss Schauerstein wohnt, eine Wäschekiste liefern, weil die Tante aber verreist ist, und Kasperl ihren Schlüssel hat, möchte er sich diesen abholen. Kasperl und Simsi begleiten ihn. Als sie dort ankommen und Franz erfährt, dass im Schloss auch ein Gespenst wohnt, verabschiedet er sich sofort. Kasperl und Simsi bleiben dort, um das Gespenst, ein Freund von ihnen, zu suchen. Bildquelle: ORF

