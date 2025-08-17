Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Tante Agathes Wäschekiste - 17.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 873: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Tante Agathes Wäschekiste - 17.08.2025
22 Min.Folge vom 17.08.2025
Franz, der Lastwagenfahrer, kommt zu Kasperl und Simsi. Er soll Tante Agathe, die auf Schloss Schauerstein wohnt, eine Wäschekiste liefern, weil die Tante aber verreist ist, und Kasperl ihren Schlüssel hat, möchte er sich diesen abholen. Kasperl und Simsi begleiten ihn. Als sie dort ankommen und Franz erfährt, dass im Schloss auch ein Gespenst wohnt, verabschiedet er sich sofort. Kasperl und Simsi bleiben dort, um das Gespenst, ein Freund von ihnen, zu suchen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0