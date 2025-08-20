Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der kichernde Baum

ORF1Staffel 2025Folge 874vom 20.08.2025
22 Min.Folge vom 20.08.2025

Kasperl und Hopsi gehen Schwammerln suchen. Ohne es zu wissen, verärgern sie damit die Hexe Wackelkopf. Diese möchte nämlich alle Schwammerln im Wald für sich selber haben, auch wenn sie dafür Zauberei einsetzen muss. Und so kommt es, dass Hopsi in einen Fliegenpilz verwandelt wird. Ob da die Waldfee Florentine helfen kann? Bildquelle:

