Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberrose - 23.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 876: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberrose - 23.08.2025
24 Min.Folge vom 23.08.2025
Da die Großmutti einer Hexe und deren Bruder, einem Zauberer, ihren Gugelhupf nicht geben möchte, wird sie von der Hexe durch eine Zauberrose in eine Ziege verwandelt. Kasperl, Simsi und Strolchi folgen den Übeltätern in den Hexenwald, da sie die Großmutti natürlich zurückverwandeln wollen. Dazu brauchen sie die Zauberrose. Zuerst aber müssen sie die Hexe und den Zauberer fangen... Bildquelle: ORF
