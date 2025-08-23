Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberrose - 23.08.2025

ORF1Staffel 2025Folge 876vom 23.08.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberrose - 23.08.2025

24 Min.Folge vom 23.08.2025

Da die Großmutti einer Hexe und deren Bruder, einem Zauberer, ihren Gugelhupf nicht geben möchte, wird sie von der Hexe durch eine Zauberrose in eine Ziege verwandelt. Kasperl, Simsi und Strolchi folgen den Übeltätern in den Hexenwald, da sie die Großmutti natürlich zurückverwandeln wollen. Dazu brauchen sie die Zauberrose. Zuerst aber müssen sie die Hexe und den Zauberer fangen... Bildquelle: ORF

