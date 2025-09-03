Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!

ORF1Staffel 2025Folge 877vom 03.09.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 877: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!

23 Min.Folge vom 03.09.2025

Da Dr. Servatius eine Verfügung erlassen hat, dass in der Drachenhöhle ein Klosett eingebaut werden muss, wohnen Dagobert und Lalobe vorübergehend im Kasperlhaus. Großmutti ist am Verzweifeln, denn alles, was Dagobert anfasst, endet im Chaos. Als er auch noch anfängt, mitten im Garten eine neue Höhle für Lalobe zu graben, ist es mit Großmuttis Geduld zu Ende ... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen