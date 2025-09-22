Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Ein Schlossgespenst kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 882: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Ein Schlossgespenst kommt selten allein
22 Min.Folge vom 22.09.2025
Kasperl und Strolchi machen einen Ausflug. Im Wald, in der Nähe eines alten Schlosses, hören sie furchtbares Gejammer. Mutig machen sie sich auf den Weg ins Schloss, denn es wäre ja möglich, dass jemand Hilfe benötigt. So ist es auch. Allerdings ist dieser Jemand niemand anderer als ein Gespenst. Bildquelle: ORF
