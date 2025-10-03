Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ein Abenteuer mit Dagobert - 03.10.2025

ORF1Staffel 2025Folge 883vom 03.10.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ein Abenteuer mit Dagobert - 03.10.2025

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ein Abenteuer mit Dagobert - 03.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 883: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ein Abenteuer mit Dagobert - 03.10.2025

22 Min.Folge vom 03.10.2025

Kasperl und Hopsi sind zu Besuch auf dem Bauernhof der Heuschöberls und sollen dort kräftig mithelfen, als Elvis, der Hund des Bauern, von der Hexe Wackelkopf ins Hundeland entführt wird. Zum Glück sind Kasperl und Hopsi zur Stelle und machen sich sofort auf den Weg, um Elvis wieder zurückzuholen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen