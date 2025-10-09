Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pezi und KaspunzelJetzt kostenlos streamen
Folge 884: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pezi und Kaspunzel
23 Min.Folge vom 09.10.2025
Kasperl und Pezi probieren heimlich Onkel Rappelkopfs neueste Erfindung aus: eine Verkleidungsautomatikmaschine. Leider geht etwas schief und Kasperl ist nicht verkleidet sondern ganz klein und der "Zurückknopf" funktioniert nicht. Verzweifelt bittet Pezi den Zauberer Kurukux um Hilfe. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0