Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pezi und Kaspunzel

Staffel 2025Folge 884vom 09.10.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Pezi und Kaspunzel

Folge vom 09.10.2025

Kasperl und Pezi probieren heimlich Onkel Rappelkopfs neueste Erfindung aus: eine Verkleidungsautomatikmaschine. Leider geht etwas schief und Kasperl ist nicht verkleidet sondern ganz klein und der "Zurückknopf" funktioniert nicht. Verzweifelt bittet Pezi den Zauberer Kurukux um Hilfe. Bildquelle: ORF

