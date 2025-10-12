Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große SchnarchenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 885: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große Schnarchen
26 Min.Folge vom 12.10.2025
Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Kasperl und Leopold nehmen am großen Zeichenwettbewerb der kleinen Stadt teil. So auch der Zauberer Sauerbein! Überzeugt davon, dass er den Preis bekommen wird, zeigt Sauerbein seine Bilder her. Doch was ist das? Ein Eisbär mit grünen Punkten und ein Pinguin mit rot-blauen Zebrastreifen? Als Sauerbein seinen Fehler bemerkt, beschließt er kurzer Hand die echten Tiere um zu bemalen, anstatt neue Bilder zu zeichnen. Und damit er das ungehindert tun kann, versetzt er sie in einen hundertjährigen Schlaf.
