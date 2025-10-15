Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Geburtstagsüberraschung - 15.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 886: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Geburtstagsüberraschung - 15.10.2025
23 Min.Folge vom 15.10.2025
Kasperl und Pezi bereiten heimlich eine Überraschung für die Großmutti vor. Als diese durch Zufall davon erfährt, macht sie sich allerdings eher Sorgen als sich zu freuen. Überraschungen von Kasperl und Pezi enden nämlich oft in einer Katastrophe. Bildquelle: ORF
