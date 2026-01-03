Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Das verflixte GeburtstagsgedichtJetzt kostenlos streamen
Folge 896: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Das verflixte Geburtstagsgedicht
23 Min.Folge vom 03.01.2026
Die Märchenfee hat zu ihrem Geburtstagsfest eingeladen. In der Kasperlvilla herrscht deshalb ein wenig Aufregung, da Kasperl und Sepperl ein Geburtstagsgedicht für das Fest vorbereiten sollen. Als sie der Großmutti ihr selbst erfundenes Gedicht vortragen, ist diese entsetzt. Sie fordert die beiden auf, sofort den Gedichtband zu holen und daraus ein ordentliches Geburtstagsgedicht auszusuchen. Doch Sepperl erwischt irrtümlich ein altes Zauberbuch, und so kommt alles anders als geplant. Bildquelle: ORF
