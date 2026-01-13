Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Zookonzert

ORF1Staffel 2026Folge 897vom 13.01.2026
27 Min.Folge vom 13.01.2026

Das große Zookonzert soll heute stattfinden und Kasperl darf es dirigieren! Bei der Probe verläuft alles, wie es soll und die Tiere können ihren großen Auftritt kaum mehr erwarten. Doch plötzlich passiert etwas Schreckliches: Gustav, der Löwe, und Eddi Eisbär verwandeln sich in Karotten und das Zookonzert scheint ausfallen zu müssen. Wieder einmal ist unser Kasperl gefragt! Ob er die beiden Tiere und das Zookonzert retten kann? Bildquelle: ORF

