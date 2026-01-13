Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das ZookonzertJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 897: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Zookonzert
27 Min.Folge vom 13.01.2026
Das große Zookonzert soll heute stattfinden und Kasperl darf es dirigieren! Bei der Probe verläuft alles, wie es soll und die Tiere können ihren großen Auftritt kaum mehr erwarten. Doch plötzlich passiert etwas Schreckliches: Gustav, der Löwe, und Eddi Eisbär verwandeln sich in Karotten und das Zookonzert scheint ausfallen zu müssen. Wieder einmal ist unser Kasperl gefragt! Ob er die beiden Tiere und das Zookonzert retten kann? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0