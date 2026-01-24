Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2026Folge 898vom 24.01.2026
23 Min.Folge vom 24.01.2026

Kasperl ist verzweifelt. Da die Höhle von Buffis Bruder Baffi durch starke Regenfälle unter Wasser steht, wohnt dieser zur Zeit in der Kasperlwohnung. Doch statt sich über die gemeinsame Zeit zu freuen, streiten Buffi und Baffi die ganze Zeit. Baffi borgt sich alle Sachen von Buffi aus ohne zu fragen, aber Buffi wäre auch gar nicht bereit dazu etwas herzuborgen. Kasperl versucht zu schlichten. Während er und Buffi einkaufen sind um Baffi eine eigene Zahnbürste zu besorgen, wird Baffi von dem bösen Zauberer Tintifax, der ihn für Buffi hält, entführt. Als Buffi das erfährt, ist jegliche Streiterei sofort vergessen, und er macht sich mit Kasperl auf den Weg ins Zauberschloss, um seinen Bruder zu retten ... Bildquelle: ORF

