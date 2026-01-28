Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Es war so gut gemeintJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 899: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Es war so gut gemeint
23 Min.Folge vom 28.01.2026
Die Kinder der Stadt bekommen die Burg als Spielplatz geschenkt. Kurz vor der Eröffnung sind plötzlich alle Wurstsemmeln, der Burgschlüssel und die Urkunde verschwunden. Auf der Suche entdecken Kasperl und Pezi einen geheimen Gang, der zur Mühle führt. Dort treffen sie auf den Wanderhändler Jakob, der Wurstsemmeln verkauft und außerdem einen Schlüssel und eine Urkunde bei sich hat! Es stellt sich dann heraus, dass Jakob die Dinge genommen hat um sie zu verkaufen. Um das erhaltene Geld wollte er den Kindern einen neuen Fußball kaufen... Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0