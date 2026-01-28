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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Es war so gut gemeint

ORF1Staffel 2026Folge 899vom 28.01.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Es war so gut gemeint

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Servus Kasperl

Folge 899: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Es war so gut gemeint

23 Min.Folge vom 28.01.2026

Die Kinder der Stadt bekommen die Burg als Spielplatz geschenkt. Kurz vor der Eröffnung sind plötzlich alle Wurstsemmeln, der Burgschlüssel und die Urkunde verschwunden. Auf der Suche entdecken Kasperl und Pezi einen geheimen Gang, der zur Mühle führt. Dort treffen sie auf den Wanderhändler Jakob, der Wurstsemmeln verkauft und außerdem einen Schlüssel und eine Urkunde bei sich hat! Es stellt sich dann heraus, dass Jakob die Dinge genommen hat um sie zu verkaufen. Um das erhaltene Geld wollte er den Kindern einen neuen Fußball kaufen... Bildquelle: ORF

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