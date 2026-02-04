Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Kiste, die vom Himmel fielJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 900: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Kiste, die vom Himmel fiel
22 Min.Folge vom 04.02.2026
Hamihami, das Krokodil, kommt ganz aufgeregt zu Kasperl. Eine Kiste ist vom Himmel gefallen und nicht nur das, sogar Kleidungsstücke! Kasperl kann das zuerst gar nicht glauben, aber dann überstürzen sich die Ereignisse. Außerirdische tauchen auf und nehmen irrtümlich Strolchi, der sich in der Kiste versteckt hat, mit auf ihren Planeten. Kasperl und Hamihami machen sich natürlich sofort mit ihrer Weltraumkugel auf den Weg um Strolchi zurückzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0