Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Kiste, die vom Himmel fiel

Staffel 2026Folge 900vom 04.02.2026
22 Min.Folge vom 04.02.2026

Hamihami, das Krokodil, kommt ganz aufgeregt zu Kasperl. Eine Kiste ist vom Himmel gefallen und nicht nur das, sogar Kleidungsstücke! Kasperl kann das zuerst gar nicht glauben, aber dann überstürzen sich die Ereignisse. Außerirdische tauchen auf und nehmen irrtümlich Strolchi, der sich in der Kiste versteckt hat, mit auf ihren Planeten. Kasperl und Hamihami machen sich natürlich sofort mit ihrer Weltraumkugel auf den Weg um Strolchi zurückzuholen.

