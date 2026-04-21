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Servus um 3

21. April - Servus um 3

ServusTVStaffel 1Folge 11vom 21.04.2026
21. April - Servus um 3

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Servus um 3

Folge 11: 21. April - Servus um 3

53 Min.Folge vom 21.04.2026

Was bewegt Österreich? Worüber spricht, diskutiert und spekuliert das Land aktuell? Spannende Geschichten, aufregende Reportagen und interessante Menschen - täglich ab 15 Uhr bei „Servus um 3“! Die Moderatoren der Sendung sind Gerald Schober und Judith Nagiller.

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