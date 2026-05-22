Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus um 3

22. Mai - Servus um 3

ServusTVStaffel 1Folge 32vom 22.05.2026
22. Mai - Servus um 3

22. Mai - Servus um 3Jetzt kostenlos streamen

Servus um 3

Folge 32: 22. Mai - Servus um 3

54 Min.Folge vom 22.05.2026

Was bewegt Österreich? Worüber spricht, diskutiert und spekuliert das Land aktuell? Spannende Geschichten, aufregende Reportagen und interessante Menschen - täglich ab 15 Uhr bei „Servus um 3“! Die Moderatoren der Sendung sind Gerald Schober, Judith Nagiller und Kathrin Anfang.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus um 3
ServusTV
Servus um 3

Servus um 3

Alle 1 Staffeln und Folgen