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Servus um 3

27. Mai - Servus um 3

ServusTVStaffel 1Folge 34vom 27.05.2026
27. Mai - Servus um 3

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Servus um 3

Folge 34: 27. Mai - Servus um 3

55 Min.Folge vom 27.05.2026

Was bewegt Österreich? Worüber spricht, diskutiert und spekuliert das Land aktuell? Spannende Geschichten, aufregende Reportagen und interessante Menschen - täglich ab 15 Uhr bei „Servus um 3“! Die Moderatoren der Sendung sind Gerald Schober, Judith Nagiller und Kathrin Anfang.

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