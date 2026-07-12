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Servus Wetter

12. Juli - Servus Wetter

ServusTVFolge vom 12.07.2026
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Folge vom 12.07.2026: 12. Juli - Servus Wetter

5 Min.Folge vom 12.07.2026

Unsere Meteorologen unterwegs im Alpenraum.

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