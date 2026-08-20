Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Wetter

20. August - Servus Wetter

ServusTVFolge vom 20.08.2026
20. August - Servus Wetter

20. August - Servus WetterJetzt kostenlos streamen

Servus Wetter

Folge vom 20.08.2026: 20. August - Servus Wetter

5 Min.Folge vom 20.08.2026

Unsere Meteorologen unterwegs im Alpenraum.

Alle verfügbaren Folgen