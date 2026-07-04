Staffel 1Folge 16vom 04.07.2026
Die Rückkehr des SchlafwandlersJetzt kostenlos streamen
Sharkdog
Folge 16: Die Rückkehr des Schlafwandlers
7 Min.Folge vom 04.07.2026
Sharkdog muss Max unbedingt davon abhalten, schlafwandelnd ins Meer zu laufen. Max versucht später außerdem, eine coole Drohne für Ollies Geburtstag zu finden. Ollie stellt sich der Herausforderung, auf Sharkdog aufzupassen.
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Sharkdog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, SG, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany