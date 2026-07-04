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Sharkdog

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 04.07.2026
Die Rückkehr des Schlafwandlers

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Sharkdog

Folge 16: Die Rückkehr des Schlafwandlers

7 Min.Folge vom 04.07.2026

Sharkdog muss Max unbedingt davon abhalten, schlafwandelnd ins Meer zu laufen. Max versucht später außerdem, eine coole Drohne für Ollies Geburtstag zu finden. Ollie stellt sich der Herausforderung, auf Sharkdog aufzupassen.

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