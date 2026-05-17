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Sharkdog

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 17.05.2026
Ein Zuhause für Sharkdog

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Sharkdog

Folge 2: Ein Zuhause für Sharkdog

7 Min.Folge vom 17.05.2026

Max' neuer bester Freund, Sharkdog, kommt mit ihm nach Hause. Doch es ist gar nicht so einfach, ihn vor seinen Eltern geheim zu halten.

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