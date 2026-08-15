Staffel 3Folge 19vom 15.08.2026
Rückkehr zur InselJetzt kostenlos streamen
Sharkdog
Folge 19: Rückkehr zur Insel
14 Min.Folge vom 15.08.2026
Das Sharkdog-Team, Barb und Papa erleben ein aufregendes Abenteuer, um die Haiwelpen zu ihrer Insel zurückzubringen. Wird das Team wieder unversehrt nach Hause kommen?
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Alle Staffeln im Überblick
Sharkdog
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, SG, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany