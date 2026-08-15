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Sharkdog

NickelodeonStaffel 3Folge 19vom 15.08.2026
Rückkehr zur Insel

Rückkehr zur InselJetzt kostenlos streamen

Sharkdog

Folge 19: Rückkehr zur Insel

14 Min.Folge vom 15.08.2026

Das Sharkdog-Team, Barb und Papa erleben ein aufregendes Abenteuer, um die Haiwelpen zu ihrer Insel zurückzubringen. Wird das Team wieder unversehrt nach Hause kommen?

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