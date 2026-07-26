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Sharkdog

NickelodeonStaffel 3Folge 3vom 26.07.2026
Das Ungeheuer

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Sharkdog

Folge 3: Das Ungeheuer

7 Min.Folge vom 26.07.2026

Max und seine Freunde sind davon überzeugt, dass ein Monster ihre Pyjamaparty ruinieren will. Deswegen soll sich der mutige Sharkdog auf die Suche nach dem Ungeheuer machen und es davon abhalten, ihre Party zu ruinieren.

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