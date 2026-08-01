Staffel 3Folge 5vom 01.08.2026
Auf NachrichtenjagdJetzt kostenlos streamen
Sharkdog
Folge 5: Auf Nachrichtenjagd
7 Min.Folge vom 01.08.2026
Als Sharkdog und Max versehentlich Moms Videoreportage löschen, beschließen sie, die Reportage mithilfe des Sharkpacks neu aufzunehmen.
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Sharkdog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, SG, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany