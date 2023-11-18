Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra

She-Ra Makes a Promise

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 18.11.2023
She-Ra Makes a Promise

She-Ra Makes a PromiseJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 18: She-Ra Makes a Promise

22 Min.Folge vom 18.11.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra
ProSieben MAXX
She-Ra

She-Ra

Alle 2 Staffeln und Folgen