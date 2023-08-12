Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra: Prinzessin der Macht

Loo-Kee hilft aus

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 54vom 12.08.2023
Loo-Kee hilft aus

Loo-Kee hilft ausJetzt kostenlos streamen

She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 54: Loo-Kee hilft aus

22 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra: Prinzessin der Macht
ProSieben MAXX
She-Ra: Prinzessin der Macht

She-Ra: Prinzessin der Macht

Alle 2 Staffeln und Folgen