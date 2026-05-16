Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla ausgeknockt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 100: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Gorilla ausgeknockt?
13 Min.Folge vom 16.05.2026
Der Gorilla ist Türsteher in Pavians Club und weist immer wieder Gäste ab, die gerne in die Bar wollen. Damit macht er sich nicht nur Freunde. Als er nach Sperrstunde im Lokal sauber macht, wird er von jemandem gehänselt und niedergeschlagen. Sherlock Yack und Hermione fragen sich, wer von den abgewiesenen Gästen so stark ist, dass er den Gorilla ausknocken kann und nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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