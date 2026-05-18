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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Chamäleon gereizt?

ORF KidsStaffel 1Folge 101vom 18.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Chamäleon gereizt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 101: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Chamäleon gereizt?

13 Min.Folge vom 18.05.2026

Chamäleon glaubt, ein großer Filmschauspieler zu sein. Also freut er sich darüber, dass ein vermeintlicher Fan ihm eine DVD zukommen lässt. Doch auf der DVD sind psychedelische Bilder zu sehen, die Chamäleon so verwirren, dass er von Dr. Schnabelmann krankgeschrieben werden muss. Sherlock Yack und Hermione verdächtigen Chihuahua, Beo und Paradiesvogel, die während der Dreharbeiten alle unter Chamäleons schlechten Leistungen leiden mussten. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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