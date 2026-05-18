Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Chamäleon gereizt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 101: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Chamäleon gereizt?
13 Min.Folge vom 18.05.2026
Chamäleon glaubt, ein großer Filmschauspieler zu sein. Also freut er sich darüber, dass ein vermeintlicher Fan ihm eine DVD zukommen lässt. Doch auf der DVD sind psychedelische Bilder zu sehen, die Chamäleon so verwirren, dass er von Dr. Schnabelmann krankgeschrieben werden muss. Sherlock Yack und Hermione verdächtigen Chihuahua, Beo und Paradiesvogel, die während der Dreharbeiten alle unter Chamäleons schlechten Leistungen leiden mussten. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids